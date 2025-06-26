Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile sözleşme uzattı

Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan'da devam etme kararı aldı.

Sözleşmesi sona eren 40 yaşındaki yıldız futbolcu, Al Nassr ile yeniden anlaşmaya vardı.

Suudi ekibindeki sözleşmesinin sonuna gelen Ronaldo kararını verdi. Al Nassr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Hikaye devam ediyor' notuyla anlaşmayı duyurdu.

PERFORMANSI

Ocak 2023'te Al Nassr'a transfer olan Portekizli golcü, Suudi Arabistan kariyerinde çıktığı 111 maçta 99 gol atarken 19 da asist yaptı. Ligde iki sezon üst üste gol kralı olan Ronaldo, bireysel performansıyla öne çıksa da henüz kulüp düzeyinde bir kupa kazanamadı.