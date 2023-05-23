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Spor

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'dan ayrılmak istiyor!

Portekizli dünyaca ünlü yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, takımdan ayrılmak istiyor. 2 yıllık kontratı bulunan tecrübeli yıldızın Arabistan'da mutlu olmadığı iddia edildi.

23 Mayıs 2023 Salı 12:37 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'dan ayrılmak istiyor!
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Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'da kariyerini sürdürüyor. İddiaya göre oyuncu, takımından ayrılmak istiyor.

Henüz Ocak ayında Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'dan flaş karar geldi.

İspanya basınında yer alan habere göre, Portekizli süper yıldız, 2 yıl daha kontratı olmasına rağmen takımından ayrılmak istiyor.

38 yaşındaki oyuncu, sezon başına 200 milyon Euro'luk dev sözleşmeyle tarihe geçmişti.

AYRILMASI O KADAR KOLAY DEĞİL

Oyuncu, herhangi bir sebep olmaksızın takımdan ayrılmak isterse FIFA Oyuncu Transfer Yönetmeliği'ne göre sözleşmesindeki karşılığı tazmin etmesi gerekecek.

Bu sezon Suudi Arabistan'da 1400 dakikanın üzerinde süre alan oyuncu, 13 gole imza attı.

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