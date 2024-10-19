İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2024 Cumartesi / 16 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4676
  • EURO
    37,2859
  • ALTIN
    2995.42
  • BIST100
    8793.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı zafere taşıdı
Spor

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı zafere taşıdı

Suudi Arabistan Pro Lig'i 7. hafta maçında Al Nassr, deplasmanda Al Shabab'ı ile 2-1 mağlup etti.

19 Ekim 2024 Cumartesi 00:35 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı zafere taşıdı
ABONE OL

Suudi Arabistan Pro Lig'i 7. hafta maçında Al Nassr, deplasmanda Al-Shabab ile karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi maçı 2-1 kazandı.

Al Nassr'ın ilk golü 69. dakikada Aymeric Laporte'den geldi. Vitor Pereira'nın öğrencileri 90. dakikada Ali el-Hasan'ın kendi kalesine attığı gol ile beraberliği yakalamıştı. Maçın son anlarında 90+7. dakikada Ronaldo'nun penaltı golüyle tekrar öne geçen Al Nassr, sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Al Nassr'da Mohamed Simakan, 90+12. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle birlikte Al Nassr, puanını 17'e çıkarırken Al-Shabab 12 puanda kaldı.

Al Nassr, bir sonraki maçında AFC Şampiyonlar Ligi'nde İran ekibi İstiklal ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Al-Shabab, ligde Al Orubah deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.