Cristiano Ronaldo Almeria ile sınırlı kalmayacak

Dünya futbolunun en tanınmış isimlerinden Cristiano Ronaldo, iş dünyasındaki varlığını bir adım daha ileriye taşıdı. Portekizli yıldız, sahip olduğu yatırım şirketi üzerinden İspanya İkinci Lig takımlarından Almeria'da yüzde 25 oranında hisse satın aldı.

ALMERİA İLE SINIRLI KALMAYACAK

Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo'nun Almeria'daki bu yatırımının yalnızca bir başlangıç niteliği taşıdığını açıkladı. Romano'nun aktardığı bilgilere göre Ronaldo, gelecekte karşısına çıkacak heyecan verici fırsatları değerlendirmek konusunda son derece istekli.

Portekizli efsane, cesur ve büyük ölçekli projelere yatırım yapmayı planlıyor.

41 YAŞINDA 22 GOL

Cristiano Ronaldo, tüm bu iş yatırımlarının yanında sahada da performansından hiçbir şey kaybetmedi. Portekizli yıldız Al Nassr formasıyla bu sezon itibarıyla çıktığı 25 maçta 22 gol kaydetti ve 4 asist yaptı.