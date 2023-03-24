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Spor

Cristiano Ronaldo attı, Portekiz evinde Lihtenştayn'ı farklı yendi

Portekiz, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu ilk maçında sahasında konuk ettiği Lihtenştayn'ı 4-0 mağlup etti.

24 Mart 2023 Cuma 00:52 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo attı, Portekiz evinde Lihtenştayn'ı farklı yendi
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EURO 2024 Elemeri J Grubu ilk maçında Portekiz, sahasında Lihtenştayn ile karşılaştı.

Estadio Jose Alvalade'de oynanan maçı Portekiz 4-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Cancelo, 47. dakikada Bernardo Silva, 51. ve 63. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti.

Lihtenştayn karşılaşmasına 11'de başlayacak olan Cristiano Ronaldo, 197 maçla tarihin en fazla milli maça çıkan oyuncusu oldu.

Ayrıca Ronaldo, 2004 yılından günümüze her yıl Portekiz formasıyla gol atmayı başardı.

Öte yandan Portekizli yıldız, milli takımlar bazında resmi maçlarda 100 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.

Bu sonuçla Portekiz, grubunun ilk maçını kazandı. J Grubu'nun bir sonraki haftasında Portekiz, 26 Mart'ta Lüksemburg ile karşılaşacak. Lihtenştayn ise İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

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