2 Kasım 2025 Pazar / 12 CemaziyelEvvel 1447
Spor

Cristiano Ronaldo: Bacaklarım izin verdiği sürece devam edeceğim

Suudi ekibi Al Nassr forması giyen Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo geleceği ile ilgili açıklamada bulundu. Ronaldo, '23 ya da 24 yıldır futbol oynuyorum ve bu benim hayatım. Bu yüzden bacaklarım izin verdiği sürece devam etmek istiyorum.' ifadelerini kullandı.

2 Kasım 2025 Pazar 17:57
Cristiano Ronaldo: Bacaklarım izin verdiği sürece devam edeceğim
Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Al Feiha ile oynanan ve 2-1 kazanılan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli yıldız, "Al Nassr kazandı ve ben de iki gol attım, bu her zaman önemlidir." dedi.

Geleceğiyle ilgili mesaj veren 40 yaşındaki yıldız futbolcu, "Her zaman uzun ömürlülüğün ancak tutkuyla elde edilebileceğini söylerim ve ben hala o tutkuyu hissediyorum. Gol atsam da atmasam da bu benim hayatım! Her zaman böyle oldu. 23 ya da 24 yıldır futbol oynuyorum ve bu benim hayatım. Bu yüzden bacaklarım izin verdiği sürece devam etmek istiyorum." sözlerini sarf etti.

Al Nassr forması altında bu sezon 10 maçta süre bulan Portekizli yıldız, 9 gol attı ve 2 asist yaptı.

