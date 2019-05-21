Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Serie A'da yılın futbolcusu seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ronaldo yaptığı paylaşımda, "İngiltere, İspanya ve İtalya'da şampiyonluk... İngiltere, İspanya ve İtalya'da en iyi oyuncu seçilmek... Başarıların sınırı yoktur!" ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldız, Avrupa'nın 5 büyük liginin 3'ünde bu başarıyı yakalayan ilk isim oldu. Critstiano Ronaldo daha önce İngiltere Premier Ligi ve İspanya Ligi'nde bu ödülü kazanmıştı.

Bu sezon Torino ekibiyle 30 lig maçına çıkan Ronaldo, 21 kez fileleri havalandırırken, 8 de gol pası verdi.