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Spor

Cristiano Ronaldo: Bu takımla gurur duyuyorum

Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Türkiye maçının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

22 Haziran 2024 Cumartesi 22:35 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo: Bu takımla gurur duyuyorum
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Portekiz ile altıncı kez Avrupa Şampiyonası oynama başarısı gösteren Cristiano Ronaldo, Türkiye ile oynanan maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

Yıldız oyuncu, yaptığı paylaşımda "Tur ve liderlik garanti. Bu takımla gurur duyuyorum. Biz, Portekiziz!" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım hayranları tarafından beğeniyle karşılandı ve büyük yankı buldu.

A Milli Takımımıza karşı 90 dakika süre alan Ronaldo, takımının 1 golünün asistini yaparken şu ana dek EURO 2024'te oynadığı iki karşılaşmada da gol sevinci yaşayamadı.

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