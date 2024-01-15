Cristiano Ronaldo büyük hayal kırıklığına uğradı! FIFA'ya tepki yağdı

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, 2023 yılında 54 gole ulaşma başarısı gösterdi. Bu istatistikle Portekizli yıldız, rakipleri Harry Kane, Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı geride bırakarak yılın en golcü oyuncusu oldu.

CRISTIANO RONALDO SEÇİLMEDİ

FIFA tarafından düzenlenen ödül töreninde 'Yılın En'leri seçildi. 2023 yılının En İyi 11'inde yılın en çok gol atan oyuncusu Cristiano Ronaldo'ya yer verilmemesi tepkiye sebep oldu. Portekizli yıldızın hayranları, FIFA tarafından verilen ödüllere eleştiri yağdırdı.

Öte yandan, FIFA The Best Ödülü'nün sahibi, Lionel Messi oldu.

İŞTE FIFA YILIN EN İYİ 11'İ



Star Gazetesi