Cristiano Ronaldo: Dünya Kupası'nı kazanmam hayal değil

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası ile ilgili çarpıcı sözlere imza attı.

Ronaldo, "Dünya Kupası'nı kazanmak benim için bir hayal değil." dedi.

Portekizli yıldız, "6-7 maçlık bir turnuva, bir oyuncunun dünyanın en iyisi olup olmadığını belirleyemez." sözlerini sarf etti.

Ronaldo, daha önce de "Messi'nin senden daha iyi olduğunu söylüyorlar, sen ne düşünüyorsun?" sorusuna, "Messi'nin benden daha iyi olduğu görüşüne katılmıyorum. Bu konuda alçakgönüllü olmayacağım." yanıtını vermişti. 40 yaşındaki yıldız futbolcunun bu sözleri de 2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Lionel Messi'ye gönderme olarak yorumlandı.

2020 YILINDAKİ SÖZLERİ

Öte yandan Ronaldo'nun Dünya Kupası ile ilgili bu sözleri sonrası Portekizli yıldızın 2020 yılındaki açıklamaları da yeniden gündem oldu. Ronaldo, o dönem, "Dünya Kupası'nı istiyorum. Oynadığım her kulüpte kupa kazandım ama Dünya Kupası benim büyük hayalim." demişti.