İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2025 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0837
  • EURO
    48,3681
  • ALTIN
    5358.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cristiano Ronaldo: Dünya Kupası'nı kazanmam hayal değil
Spor

Cristiano Ronaldo: Dünya Kupası'nı kazanmam hayal değil

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, kariyeri sona ermeden Dünya Kupası kazanmanın kendisi için hayal olmadığını dile getirdi.

Haber Merkezi4 Kasım 2025 Salı 20:03 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo: Dünya Kupası'nı kazanmam hayal değil
ABONE OL

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası ile ilgili çarpıcı sözlere imza attı.

Ronaldo, "Dünya Kupası'nı kazanmak benim için bir hayal değil." dedi.

Portekizli yıldız, "6-7 maçlık bir turnuva, bir oyuncunun dünyanın en iyisi olup olmadığını belirleyemez." sözlerini sarf etti.

Ronaldo, daha önce de "Messi'nin senden daha iyi olduğunu söylüyorlar, sen ne düşünüyorsun?" sorusuna, "Messi'nin benden daha iyi olduğu görüşüne katılmıyorum. Bu konuda alçakgönüllü olmayacağım." yanıtını vermişti. 40 yaşındaki yıldız futbolcunun bu sözleri de 2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Lionel Messi'ye gönderme olarak yorumlandı.

2020 YILINDAKİ SÖZLERİ

Öte yandan Ronaldo'nun Dünya Kupası ile ilgili bu sözleri sonrası Portekizli yıldızın 2020 yılındaki açıklamaları da yeniden gündem oldu. Ronaldo, o dönem, "Dünya Kupası'nı istiyorum. Oynadığım her kulüpte kupa kazandım ama Dünya Kupası benim büyük hayalim." demişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.