Cristiano Ronaldo: Dünyanın en golcü oyuncusu benim

Cristiano Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu'nun verdiği Quinas de Platina (En iyi futbolcu) ödül töreninde açıklamalar yaptı.

Cristiano Ronaldo yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde bacaklarımın bana neler sunacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Eğer 1000 gole ulaşırsam çok iyi olur ama olmazsa da zaten dünyanın en golcü oyuncusu benim." ifadelerini kullandı.

"BUNDAN DAHA İYİSİ YOK"

Ülkesini temsil ettiği için gururlu olduğunu dile getiren Ronaldo, şu açıklamayı yaptı: "Birçok kulüpte oynadım, birçok kupa kazandım ama hiçbiri milli takımda oynamaktan, ülkenizi ve kültürünüzü temsil etmekten daha iyi bir şey olamaz."

"BU BENİ ÜZÜYOR"

Çağrılmalarına rağmen Portekiz Milli Takımı'nı tercih etmeyenleri görünce üzüldüğünü söyleyen yıldız oyuncu, "Takım arkadaşlarıma her zaman söylüyorum. Kazandığım bunca kupa, Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or da dahil hiçbiri milli takım için oynamaktan, bu ülkeyi temsil etmekten daha önemli değil. Bu yüzden oyuncuların ülkelerini temsil etmek istememeleri beni üzüyor. Çağırıldığınızda gelin, zaman uçup gidiyor..." dedi.

"HARİKA OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Ronaldo ayrıca, "Birçok insan Portekiz'i küçük bir ülke olarak görüyor ama burası çok büyük. Şunu unutmamalıyız ki, her şeye sahibiz. Altyapı, stadyumlar, harika teknik direktörler, yıldız futbolcular ve büyük potansiyele sahip genç yeteneklerimiz var. Sadece bazı pürüzleri düzeltmemiz ve bir gün harika olacağımıza inanmamız gerekiyor. Portekiz'in sadece futbolda değil diğer sporlarda da başarılı olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.