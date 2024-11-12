İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2024 Salı / 11 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3817
  • EURO
    36,5578
  • ALTIN
    2883.08
  • BIST100
    9267.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cristiano Ronaldo: Dünyanın en golcü oyuncusu benim
Spor

Cristiano Ronaldo: Dünyanın en golcü oyuncusu benim

Cristiano Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu'na özel açıklamalarda bulundu ve 'Eğer 1000 gole ulaşırsam çok iyi olur ama olmazsa da zaten dünyanın en golcü oyuncusu benim.' ifadelerini kullandı.

12 Kasım 2024 Salı 16:42 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo: Dünyanın en golcü oyuncusu benim
ABONE OL

Cristiano Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu'nun verdiği Quinas de Platina (En iyi futbolcu) ödül töreninde açıklamalar yaptı.

Cristiano Ronaldo yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde bacaklarımın bana neler sunacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Eğer 1000 gole ulaşırsam çok iyi olur ama olmazsa da zaten dünyanın en golcü oyuncusu benim." ifadelerini kullandı.

"BUNDAN DAHA İYİSİ YOK"

Ülkesini temsil ettiği için gururlu olduğunu dile getiren Ronaldo, şu açıklamayı yaptı: "Birçok kulüpte oynadım, birçok kupa kazandım ama hiçbiri milli takımda oynamaktan, ülkenizi ve kültürünüzü temsil etmekten daha iyi bir şey olamaz."

"BU BENİ ÜZÜYOR"

Çağrılmalarına rağmen Portekiz Milli Takımı'nı tercih etmeyenleri görünce üzüldüğünü söyleyen yıldız oyuncu, "Takım arkadaşlarıma her zaman söylüyorum. Kazandığım bunca kupa, Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or da dahil hiçbiri milli takım için oynamaktan, bu ülkeyi temsil etmekten daha önemli değil. Bu yüzden oyuncuların ülkelerini temsil etmek istememeleri beni üzüyor. Çağırıldığınızda gelin, zaman uçup gidiyor..." dedi.

"HARİKA OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Ronaldo ayrıca, "Birçok insan Portekiz'i küçük bir ülke olarak görüyor ama burası çok büyük. Şunu unutmamalıyız ki, her şeye sahibiz. Altyapı, stadyumlar, harika teknik direktörler, yıldız futbolcular ve büyük potansiyele sahip genç yeteneklerimiz var. Sadece bazı pürüzleri düzeltmemiz ve bir gün harika olacağımıza inanmamız gerekiyor. Portekiz'in sadece futbolda değil diğer sporlarda da başarılı olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.