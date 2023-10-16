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Spor

Cristiano Ronaldo, Dzeko'yu üzdü

EURO 2024 Elemeleri'nde Portekiz, Bosna Hersek'e konuk oldu. Deplasman ekibi yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun iki gol attığı karşılaşmayı 5-0'lık skorla kazandı.

16 Ekim 2023 Pazartesi 23:51 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo, Dzeko'yu üzdü
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Portekiz, deplasmanda Bosna-Hersek'e konuk oldu.

Bilino Polje'de oynanan karşılaşmayı Portekiz 5-0 kazanarak galibiyet elde etti.

Maça hızlı başlayan konuk ekip 5. dakikada Ronaldo'nun penaltısıyla öne geçti. 20. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cristiano Ronaldo farkı ikiye çıkardı. 25'te Bruno Fernandes, 32'de Cancelo ve 41'de Joao Felix'in golleriyle ilk yarıda skor 5-0 oldu.

İkinci yarıda Portekiz gol bulamasa da oyunun kontrolünü bırakmadı ve galibiyete uzanmasını bildi.

EURO 2024'e katılmayı daha önce garantileyen Portekiz, bu galibiyetle 24 puana yükselerek kayıpsız liderliğini sürdürdü. Bosna Hersek ise 9 puanda kaldı.

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