Cristiano Ronaldo en büyük hayalini açıkladı

30 Aralık 2020 Çarşamba 23:26 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:26

Portekiz Milli Takımı ve Juventus'un 35 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo, BBC'ye önemli açıklamalar yaptı.

İşte Cristiano Ronaldo'nun sözleri:

Futbol bu, yarın ne olacağı belli olmaz. Gençlerle konuştuğum zamanlarda "Anın tadını çıkarın" diyorum çünkü ne zaman ne olacağını asla bilemiyoruz. Gözlerim, geleceği çok parlak görüyor. Ben bundan memnunum

"EN BÜYÜK HAYALİM DÜNYA KUPASI'NI KAZANMAK"



"Yaşın hiçbir önemi yok, önemli olan şey zihin. Tabii ki uzun yıllar oynamak istiyorum. En büyük hayalim Dünya Kupası'nı kazanmak ve henüz vazgeçmedim!. Ronaldo'nun iyi olup olmaması önemli değil, yarın ne olacağını bilmiyoruz. Şu anda yaşıyorum. İyi, mutlu, keskin hissediyorum. Hayatımın iyi bir bölümündeyim. Daha uzun yıllar oynamayı umuyorum ama ne olacağını asla bilemezsin"

Salgın, insanları çılgına çevirdi. Umarım yakında stadyumların kapıları açılabilir. Bununla yaşamayı öğrenmeliyiz. Normal bir hayat yaşamaya çalışmalıyız ama tabii ki kurallara saygı göstermeliyiz