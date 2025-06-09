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Spor

Cristiano Ronaldo geleceği hakkında kararını verdi! İşte yeni adresi

Suudi ekibi Al-Nassr ile olan 2,5 yıllık sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak konusu olmuştu. Portekizli yıldız, Uluslar Ligi zaferinin ardından yaptığı açıklama Suudi ekibinde kariyerine devam edeceğini duyurdu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ9 Haziran 2025 Pazartesi 10:16 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo geleceği hakkında kararını verdi! İşte yeni adresi
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Cristiano Ronaldo'nun 2.5 yıldır giydiği Al Nassr ile sözleşmesi bu sezon sona ermişti. Geleceği belirsiz olan dünya yıldızının nereye gideceği herkes tarafından merak konusu olmuştu. İsmi birçok takım ile geçen Portekizli yıldızın FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na katılacak bir takıma transfer olacağı öne sürülmüştü ancak Ronaldo bu iddiaları yalanlamıştı.

AL NASSR İLE DEVAM

Ronaldo, çıkan tüm bu iddialara Uluslar Ligi zaferinin ardından yaptığı açıklama ile son noktayı koydu. Cristiano Ronaldo, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da kariyerine devam edeceğini ifade etti.

AL-NASSR PERFORMANSI

Al Nassr ile 2.5 yılda 105 maça çıkan Portekizli yıldız, söz konusu karşılaşmalarda 105 gol, 19 asist kaydetti.

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