Cristiano Ronaldo geri dönüyor! Real Madrid iddiası

İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Madrid'in, takımda 9 yıl boyunca forma giyen Ronaldo'ya kapılarını açtığı aktarıldı.

Ancak İspanyol devinin başkanı Florentino Perez, Cristiano Ronaldo'nun geri dönüşüne futbolcu olarak değil elçi veya antrenör olarak sıcak bakıyor.

ARBELOA VE CARLOS GİBİ OLABİLİR

Ronaldo'nun, kulüpte daha önce oynayan ve şu anda elçilik görevi üstlenen Alvaro Arbeloa ve Roberto Carlos gibi isimlere benzer bir görev alabileceği aktarıldı.

ANTRENÖR DE OLABİLİR

Öte yandan Ronaldo'nun antrenör olmaya karar vermesi durumunda Zinedine Zidane, Raul, Xabi Alonso, Guti gibi isimlerin izinden gidebileceği belirtildi. Söz konusu isimler Real Madrid'in alt yaş gruplarında antrenölük yapmıştı. Bu isimlerden Zidane A Takımı'ı da çalıştırmış ve önemli başarılı yakalamıştı.

FUTBOLCULUK DÖNEMİ TAMAMLANDI

Real Madrid'de Ronaldo'nun futbolcu olarak döneminin sona erdiği, Perez'in elçi ve antrenörlük görevleri düşüncesiyle Ronaldo ile kulüp arasındaki hikayeyi geliştirmek istediği vurgulandı.

KARARI NE OLACAK?

Ronaldo'nun Real Madrid'e geri dönüş konusunda vereceği karar büyük bir merak konusu oldu.

REAL MADRID KARİYERİ

9 yıl boyunda Real Madrid forması giyen Cristiano Ronaldo, 438 maça çıktı. Portekizli süper star, bu maçlarda 451 gol attı ve 119 asist yaptı. Ronaldo, İspanya'daki kariyerinde ise toplam 19 kupa kazandı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Sezona Manchester United'da başlayan Cristiano Ronaldo, teknik direktör Erik ten Hag ile sorun yaşamasının ardından Al Nassr'a imza atmıştı. Suudi Arabistan temsilcisiyle 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Ronaldo, şu ana dek Al Nassr'da 46 maçta forma giydi ve 12 kez gol sevinci yaşadı.