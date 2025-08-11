Cristiano Ronaldo gollerine devam ediyor

Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, 40 yaşındayken bile çok zor olanı kolay göstermeye devam ediyor.

Ronaldo, Juegos del Mediterraneo Stadyumu'ndaki ilk yarıda iki gol atarak maça damga vurdu ve Al Nassr öne geçirdi. Ronaldo, Sadio Mane'nin muhteşem takım oyunuyla attığı golün ardından, Suudi Arabistan ekibinin önündeki yıkıcı performansını sürdüren bir penaltı golü attı. Al Nassr'ın resmi X sayfası, Portekizli oyuncunun ilk golünü "mükemmel bir gol" olarak nitelendirdi.

Ronaldo, Perşembe günü Portekiz'in en üst düzey ekibi Rio Ave'ye karşı üç gol atmasının ardından, sadece birkaç gün içinde beş gol atarak müthiş gol atma serisini sürdürüyor. 40 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 800 gol attı ve bunların 99'unu Al-Nassr formasıyla resmi maçlarda kaydetti. Eski Real Madrid ve Manchester United yıldızının yeni sezonda da gol atmaya devam edeceğinden şüphe yok. Ronaldo, yakın zamanda "açlığının asla bitmediğini" belirtti.

Al Nassr, 19 Ağustos'ta Süper Kupa'da El İttihad ile karşılaşacak ve Ronaldo, Dünya Kupası sezonundaki bir diğer önemli sezon öncesinde kulüpteki 100. resmi golünü atmayı hedefleyebilir. Efsanevi forvetin, 2026 yazında Kuzey Amerika'da yeni takım arkadaşı Joao Felix ile birlikte memleketi Portekiz adına mücadele etmek ve hatta turnuvada Altın Ayakkabı'yı kazanmayı planlıyor.