İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2024 Pazar / 20 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cristiano Ronaldo hat-trick yaptı, Al Nassr kazandı
Spor

Cristiano Ronaldo hat-trick yaptı, Al Nassr kazandı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 25. haftasında Al Nassr, evinde konuk ettiği Al Taee'yi 5-1 yendi.

31 Mart 2024 Pazar 00:13 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo hat-trick yaptı, Al Nassr kazandı
ABONE OL

Suudi Arabistan Pro Ligi 25. hafta maçında Al Nassr, sahasında Al Taee ile karşılaştı. Mücadeleyi Al Nassr, 5-1 kazandı.

Ev sahibi ekibin golleri 20. dakikada Otavio, 45+7. dakikada Ghareeb, 64,67 ve 87. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti.

Hat-trick yapan Portekizli yıldız kariyerindeki 882. golü kaydetti. Bu sezon 23 maçta forma giyen Ronaldo, 26 gol ve 9 asist yaptı.

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo ayrıca kariyerindeki 64. hat-trick'i yaptı.

Alınan bu sonuçla birlikte Al Nassr, puanını 59'a çıkardı. Al Taee ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Al Nassr, Abha ile oynayacak. Al Taee ise Al Taawon'u konuk edecek.

  • Suudi Arabistan Pro Ligi
  • Al Nassr
  • al taee

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.