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Spor

Cristiano Ronaldo için sahaya atladı!

Türkiye-Portekiz karşılaşmasında küçük bir taraftar, Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çekilmek için maç oynanırken sahaya girdi.

IHA22 Haziran 2024 Cumartesi 20:47 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo için sahaya atladı!
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz, BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Müsabakanın 68. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Tribünden sahaya giren küçük bir taraftar, koşarak orta sahada bulunan Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yanına gitti. Ronaldo çocuğun isteğini kırmadı ve onunla fotoğraf çekildi. Daha sonra çocuk güvenlik görevlilerine yakalanmamak için koşarak saha dışına gitmek isterken görevliler çocuğu yakalayıp öyle çıkardı.

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