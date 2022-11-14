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Spor

Cristiano Ronaldo için Sporting Lizbon'dan açıklama

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo ile ilgili Sporting Lizbon cephesinden açıklama geldi.

14 Kasım 2022 Pazartesi 18:02 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo için Sporting Lizbon'dan açıklama
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Manchester United'da son yaptığı açıklamalarla gündemi sarsan Cristiano Ronaldo için Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim konuştu.

Portekiz ekibinin teknik direktörü, "Cristiano Ronaldo, Manchester United tarafından ihanete uğradığını söyledi. Sporting'in kapıları ona açık mı?" şeklinde gelen soruya, "Bu soru bana binlerce kez soruldu. Sporting'te herkes onu sever, söylenecek çok fazla bir şey yok." diye cevap verdi.

Amorim ayrıca, Ronaldo için, "Geleceğine kendisi karar verecek. Buna nasıl baktığımı söylemeyeceğim. Yaz aylarında işlerin benim istediğim gibi gitmediği açık. Bir kulüp, bir yapı var. Ronaldo, Manchester United'ın oyuncusu." diye konuştu.

Sporting altyapısından yetişen Ronaldo, 2003'te Manchester United'a transfer olarak kulüpten ayrılmıştı.

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