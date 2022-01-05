Cristiano Ronaldo çılgına döndü! Takım arkadaşı ile kavga etti

Star.com.tr 5 Ocak 2022 Çarşamba 09:06 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 09:55

Manchester United bu sezon Premier Lig'de istediği sonuçları alamazken Cristiano Ronaldo da takıma çare olamadı. Son oynanan Wolverhampton maçında da alınan mağlubiyet bardağı taşırdı. Manchester United'ın kalecisi David de Gea ile Cristiano Ronaldo arasında sert bir tartışma yaşandı.

CRİSTİANO RONALDO'YU AZARLADI

David de Gea maç sırasında aldığı riskli bir geri pasında Cristiano Ronaldo'ya çok sinirlendi ve tartışma soyunma odasına kadar taşındı.



BİR TEPKİ DE LUKE SHAW'DAN...

Luke Shaw, Manchester United'ın pazartesi günü evinde Wolverhampton'a 1-0 yenildiği maçın ardından yeterince motive olmadıklarını söyledi.

Shaw, takımının performansından dolayı büyük bir hayal kırıklığına uğrarken United'ın performansından memnun değildi.