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Spor

Cristiano Ronaldo, Instagram'da tarih yazdı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 16:43 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo, Instagram'da tarih yazdı!
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla H Grubu'ndaki ilk maçına 24 Kasım Perşembe günü Gana karşısında çıkacak 37 yaşındaki futbolcu, uzun yıllardır zirvede yer aldığı sosyal medyada, yeni bir rekora daha imza attı.

Portekizli yıldız, Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu. Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi ise 376 milyon hayranıyla Ronaldo'yu takibini sürdürdü.

Model Kylie Jenner 372, şarkıcı Selena Gomez 357, profesyonel Amerikan güreşçisi ve oyuncu Dwayne Johnson 348 milyon takipçiyle Ronaldo ve Messi'nin ardında kalan dünyaca ünlü simalar arasında yer aldı.

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