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Spor

Cristiano Ronaldo: İnterneti sallayacağım

Cristiano Ronaldo, YouTube kanalına alacağı bir sonraki konuğuyla interneti sallayacağını açıkladı.

18 Kasım 2024 Pazartesi 01:40 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo: İnterneti sallayacağım
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Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam eden efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, merak uyandıran bir açıklama yaptı.

Futbolculuk döneminin sonlarına gelen 39 yaşındaki Ronaldo, YouTube kanalı açarak dijital dünyaya da bir giriş yapmıştı.

Kariyeri boyunca yeşil sahalarda kırdığı rekorlara internette de devam etmenin planlarını yapan Portekizli yıldız, kısa süre içerisinde milyonlarca aboneye ulaştığı yeni kanalında dikkat çeken bir hazırlık içerisinde.

Kanalına son olarak Rio Ferdinand'ı konuk alan Ronaldo, burada yaptığı açıklamada bir sonraki konuğuyla interneti sallayacağını söyledi.

Eski futbolcu Rio Ferdinand'ın "Tanınan bir isim mi?" sorusuna ise "Evet. Çok fazla" diyerek yanıt verdi.

Ronaldo'nun merak uyandıran sözleri, sosyal medyada Lionel Messi'yi konuk alacağı şeklinde yorumlandı.

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