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Spor

Cristiano Ronaldo Juventus'u ipten aldı

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Udinese'ye konuk olan Juventus'u Cristiano Ronaldo galibiyete taşıdı. 10. dakikada 1-0 geriye düşen Torino ekibinde sahneye çıkan Ronaldo, 83. ve 89. dakikalarda attığı gollerle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

02 Mayıs 2021 Pazar 21:48 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 21:48
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İtalya Serie A'nın 34. haftasında Juventus, deplasmanda Udinese ile karşılaştı. Dacia Arena'da oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Juventus 2-1'lik skorla kazanarak şampiyonlar Ligi için kritik bir adım attı.

Udinese'ye üstünlüğü getiren gol, 10. dakikada De Paul'un asistinde Molina'dan geldi. Juventus'un galibiyet sayılarını ise ilki penaltıdan olmak üzere Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo 83. ve 90. dakikalarda kaydetti. Ev sahibi ekipte Tolgay Arslan karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 72. dakikada yerine Forestieri'ye bıraktı.

Son 3 maçında 7 puan alan Juventus, 69 puanla 3. sıraya yerleşti. Son 3 maçında 2 yenilgi alan Udinese ise 39 puanda kaldı.

Serie A'nın 35. haftasında Juventus evinde Milan'ı konuk edecekken, Udinese ise evinde Bologna ile karşılaşacak.

SERIE A'DA PUAN DURUMU

(82) Inter

(69) Atalanta

(69) Juventus

(69) Milan

(67) Napoli

(64) Lazio (1 maçı eksik)

(55) Roma

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