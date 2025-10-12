Cristiano Ronaldo kariyerinde 10. kez penaltı kaçırdı

Portekiz, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde konuk ettiği İrlanda'yı 1-0 mağlup etti. Söz konusu maçın 75. dakikasında Cristiano Ronaldo penaltı atışından yararlanamazken, Portekiz'e galibiyeti getiren golü 90+1'de Ruben Neves kaydetti. Portekiz bu sonuçla grupta 3 maçta 9 puan toplayarak liderliğini sürdürdü.

CRISTIANO RONALDO REKOR FIRSATINI TEPTİ

Öte yandan Cristiano Ronaldo, İrlanda maçında kaçırdığı penaltıyla yeni bir rekordan oldu. 39 golle Carlos Ruiz'le birlikte Dünya Kupası Elemeleri'nde en çok gol atan futbolcu konumunda olan Ronaldo, kaçırdığı penaltıyla rekoru tek başına eline geçirme fırsatını tepti.

MİLLİ TAKIMDA KAÇAN 10. PENALTI VE VOLKAN DEMİREL DETAYI

Bu arada Cristiano Ronaldo, İrlanda maçında yararlanamadığı penaltıyla birlikte milli takım kariyerinde 10. kez penaltı kaçırdı. Ronaldo'nun kaçırdığı penaltılardan biri de 2012 yılında Türkiye'ye karşı idi. Söz konusu penaltıyı Volkan Demirel kurtarmayı başarmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun milli takım formasıyla kaçırdığı 10 penaltı ve kurtaran kaleciler şöyle:

11 Ekim 2025 | Portekiz 1-0 İrlanda | Kaleci: Caoimhin Kelleher

23 Mart 2025 | Portekiz 5-2 Danimarka | Kaleci: Kasper Schmeichel

1 Temmuz 2024 | Portekiz 3-0 Slovenya | Kaleci: Jan Oblak

1 Eylül 2021 | Portekiz 2-1 İrlanda | Kaleci: Gavin Bazunu

25 Haziran 2018 | İran 1-1 Portekiz | Kaleci: Alireza Beiranvand

13 Kasım 2016 | Portekiz 4-1 Letonya | Kaleci: Andris Vanins

18 Haziran 2016 | Portekiz 0-0 Avusturya | Kaleci: Robert Almer

25 Mart 2016 | Portekiz 0-1 Bulgaristan | Kaleci: Vladislav Stoyanov

2 Haziran 2012 | Portekiz 1-3 Türkiye | Kaleci: Volkan Demirel

1 Eylül 2006 | Danimarka 4-2 Portekiz | Kaleci: Thomas Sörensen