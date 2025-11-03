İSTANBUL 20°C / 13°C
Spor

Cristiano Ronaldo: Messi'nin benden iyi olduğuna katılmıyorum

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'ya 'Messi'nin senden daha iyi olduğu düşüncesi hakkında ne düşünüyorsun?' diye soruldu. Ronaldo, bu görüşe katılmadığını dile getirdi.

3 Kasım 2025 Pazartesi 18:46
Cristiano Ronaldo: Messi'nin benden iyi olduğuna katılmıyorum
Al Nassr'da forma giyen yıldız isim Cristiano Ronaldo, katıldığı programda flaş açıklamalarda bulundu.

NET CEVAPLAR VERDİ

Gazeteci Piers Morgan'ın programına konuk olan Portekizli yıldız, kendisine yöneltilen sorulara net cevaplar verdi.

"ALÇAKGÖNÜLLÜ OLMAK İSTEMİYORUM"

Programda kendisine sorulan "Messi'nin senden daha iyi olduğunu söylüyorlar, sen ne düşünüyorsun?" sorusuna Ronaldo cevap verirken şu sözleri kullandı:

"Messi'nin benden daha iyi olduğu görüşüne katılmıyorum. Bu konuda alçakgönüllü olmayacağım."

WAYNE ROONEY'YE CEVAP!

Programda Ronaldo'ya eski takım arkadaşı Wayne Rooney ile tartışmaları hakkında "O senden nefret etmediğini ancak Messi'nin daha iyi olduğunu düşündüğünü söyledi. Sen ne düşünüyorsun?" sorusu yönetildi. Ronaldo soruya cevap olarak, "Benim için problem yok." ifadelerini kullandı.

"UZUN YILLAR ÖNCE OLMUŞTUM"

Son dönemlerde milyarder olduğu yönünde çıkan haberler hakkında yöneltilen soru üzerine Portekizli yıldız, "Bu doğru değil, uzun yıllar önce milyarder olmuştum zaten" sözlerini sarf etti.

