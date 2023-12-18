Cristiano Ronaldo, Messi'nin tahtını yıktı! Bir rekor daha

Dünya futbolunun en önemli isimleri arasında yer alan Cristiano Ronaldo, her hareketiyle gündem olmayı başaran bir isim oldu. Dünyada birçok rekoru alt üst etmiş olan başarılı oyuncu, kırılması zor bir rekora daha imza attı.

CRİSTİANO RONALDO REKORLARINA BİR YENİSİ DAHA EKLEDİ!

Portekiz yıldız, arama motorlarında bir rekor daha kırdı. Cristiano Ronaldo, rakibi Lebron James, Lionel Messi, Micheal Jordan ve Neymar gibi isimleri geride bırakarak tüm zamanların "en çok aranan sporcusu" olarak tarihe geçti.

Bu alandaki rekoruda kitabına eklemesinin ardından, Al Nassr'ın forveti bu başarısını kendi çektiği bir videoyla taçlandırdı ve hala tarih yazıyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu açıkladı.

Star Gazetesi - Yaşar Çifcibaşı