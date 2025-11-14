Cristiano Ronaldo, milli formayla bir ilki yaşadı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı, D, F, I ve K gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

D Grubu'nda Fransa, Ukrayna'yı Kylian Mbappe (2), Michael Olise ve Hugo Ekitike'nin golleriyle 4-0 yenerek liderliği garantiledi ve Dünya Kupası bileti aldı. Rakip fileleri iki kez havalandıran Mbappe, kariyerinde 400 gole ulaştı.

RONALDO KIRMIZI KART GÖRDÜ

İrlanda Cumhuriyeti, F Grubu'nda Portekiz'i Troy Parrott'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.Rakibine kaybederek Dünya Kupası'nı garantileme şansını kaçıran Portekiz'de Cristiano Ronaldo, 59. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Yıldız futbolcu, 226. kez forma giydiği milli takım kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.