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Spor

Cristiano Ronaldo: Önce üzüntü, sonra sevinç

Portekiz Milli Takımı'nda kaptan Cristiano Ronaldo, EURO 2024'te Slovenya'yı penaltılarda mağlup ederek çeyrek finale çıktıkları maçın ardından konuştu.

2 Temmuz 2024 Salı 01:45 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo: Önce üzüntü, sonra sevinç
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EURO 2024'te çeyrek finale kalan Portekiz'de takım kaptanı olan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Slovenya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ronaldo karşılaşma ve kaçırdığı penaltıyla ilgili, "Başlangıçtaki üzüntü, sondaki sevinçtir. İşte futbol budur. Anlar, açıklanamaz anlar. Takımı öne geçirecek penaltı atışını başaramadım. Jan Oblak iyi bir kurtarış yaptı. Penaltıyı görmem lazım, iyi mi kötü mü vurdum bilmiyorum ama tüm yıl boyunca bir kez bile kaçırmadım ve en çok ihtiyacım olduğu anda Oblak kurtardı.' dedi.

Galibiyeti hak ettiklerini dile getiren yıldız isim, 'Bence Portekiz hak etti çünkü oyunu daha fazla kontrol ettik. Slovenya maçın neredeyse tamamını savunma yaparak geçirdi. Bu çok zor ve tüm takımı, özellikle de çok iyi üç kurtarış yapan kalecimizi tebrik etmek gerekiyor." yorumunda bulundu.

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