Cristiano Ronaldo oyundan atıldı! Portekiz, İrlanda'ya boyun eğdi

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun kırmızı kart gördüğü maçta İrlanda'ya 2-0 mağlup oldu.
İrlanda'nın gollerini 17 ve 45. dakikalarda Troy Parrott kaydetti.
Portekiz'de Cristiano Ronaldo, 61. dakikada gördüğü kırmızı kart sonucunda takımını 10 kişi bıraktı. Rakibine dirsek attığı gerekçesiyle VAR incelemesi sonucu oyundan atılan Ronaldo, milli takım kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo, yedek başladığı mücadelede ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte İrlanda, puanını 7'ye yükseltti. Grupta ilk mağlubiyetini alan lider Portekiz ise 10 puanda kaldı.