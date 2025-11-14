İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2025 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3265
  • EURO
    49,3578
  • ALTIN
    5672.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cristiano Ronaldo oyundan atıldı! Portekiz, İrlanda'ya boyun eğdi
Spor

Cristiano Ronaldo oyundan atıldı! Portekiz, İrlanda'ya boyun eğdi

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun kırmızı kart gördüğü maçta İrlanda'ya 2-0 mağlup oldu.

Haber Merkezi14 Kasım 2025 Cuma 01:10 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo oyundan atıldı! Portekiz, İrlanda'ya boyun eğdi
ABONE OL

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun kırmızı kart gördüğü maçta İrlanda'ya 2-0 mağlup oldu.

İrlanda'nın gollerini 17 ve 45. dakikalarda Troy Parrott kaydetti.

Portekiz'de Cristiano Ronaldo, 61. dakikada gördüğü kırmızı kart sonucunda takımını 10 kişi bıraktı. Rakibine dirsek attığı gerekçesiyle VAR incelemesi sonucu oyundan atılan Ronaldo, milli takım kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo, yedek başladığı mücadelede ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte İrlanda, puanını 7'ye yükseltti. Grupta ilk mağlubiyetini alan lider Portekiz ise 10 puanda kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.