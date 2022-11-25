İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2022 Cuma / 2 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6085
  • EURO
    19,4036
  • ALTIN
    1050.5
  • BIST100
    4858.21
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cristiano Ronaldo: Rekor benim için bir gurur kaynağı
Spor

Cristiano Ronaldo: Rekor benim için bir gurur kaynağı

Dünya Kupası'nda Gana'yı 3-2 yenen Portekiz'de Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Kasım 2022 Cuma 00:18 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo: Rekor benim için bir gurur kaynağı
ABONE OL

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Gana'yı 3-2 mağlup ettiği maç sonrası konuştu.

Süper yıldız karşılaşma sonunda hem Dünya Kupası'na galibiyetle başladıkları hem de rekor kırması nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başladı ve "Beşinci Dünya Kupamda çok güzel bir galibiyet aldık. Kazanmak çok önemliydi, ilk maçımızı kazanarak turnuvaya başlamak istiyorduk. Benim attığım gol değil takımımın kazanması önemliydi." sözlerini kullandı.

Cristiano Ronaldo 5 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçmesiyle ilgili ise, "Rekor benim için bir gurur kaynağı. İyi oynadık ve kazandık, bundan daha önemli başka bir şey yok." diye konuştu.

Ronaldo, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'nda forma giydi ve bu turnuvaların hepsinde gol atan ilk futbolcu olarak bir rekor daha kırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.