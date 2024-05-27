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Spor

Cristiano Ronaldo rekor kırdı, Al Nassr sezonu galibiyetle kapadı!

Suudi Arabistan 1. Ligi'nin son haftasında Al Nassr, evinde konuk ettiği Al Ittihad'ı 4-2 yendi. Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, bu sezon attığı 35 golle rekor kırdı.

AA27 Mayıs 2024 Pazartesi 23:34 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo rekor kırdı, Al Nassr sezonu galibiyetle kapadı!
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Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, bu sezon attığı 35 golle rekor kırdı.

Al Nassr, sezonun son hafta maçında sahasında ağırladığı Al Ittihad'ı Portekizli yıldızı Ronaldo (2), Abdulrahman Ghareeb ve Meshari Al Nemer'in golleriyle 4-2 mağlup etti.

Bu sezon 31 maçta forma giyen ve 35 gol atan 39 yaşındaki Ronaldo, Suudi Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu oldu.

Ronaldo ayrıca dört farklı ligde (İspanya, İtalya, İngiltere ve Suudi Arabistan) gol kralı olan ilk oyuncu ünvanını elde etti.

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