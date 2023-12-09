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Spor

Cristiano Ronaldo rekorlara doymuyor!

Al Nassr takımında forma giyen dünyaca ünlü süperstar Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 1200. maçına çıktı ve 868. golünü attı.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 01:43 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo rekorlara doymuyor!
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Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 1200. maçına çıktı.

Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. haftasında Al Nassr'ın Al Riyadh'ı ağırladığı mücadeleye ilk 11'de başladı.

Al Nassr'ın 4-1 kazandığı maçta takımının ilk golünü atan 38 yaşındaki Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerindeki gol sayısını da 868'e yükseltti.

Futbol kariyerindeki 1200. maçına çıkan Ronaldo'nun istatistikleri şöyle:

TAKIM
MAÇ
GOL
Sporting Lizbon
31
5
Manchester United
346
145
Real Madrid
438
450
Juventus
134
101
Al Nassr
46
39
Portekiz Milli Takımı
205
128
TOPLAM
1200868

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