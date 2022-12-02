Cristiano Ronaldo: Sahada olan sahada kalır

Portekiz'de Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda Güney Kore'ye 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası konuştu.

Karşılaşmanın 65. dakikasında oyundan çıkarken Güney Koreli futbolcuyla yaşanan gerginliği anlatan Cristiano Ronaldo, "Güney Koreli futbolculardan biri, oyuncu değiştirme sırasında daha çabuk gitmemi söyledi. Ona susmasını söyledim. Bunu yapma yetkisi yok. Görüşünü söylemesine gerek yok." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo ayrıca, "Hakem, bana bunu yapmamı söyleseydi tempomu yükseltirdim. Tartışmaya gerek yok, sahada olan sahada kalır." dedi.