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Spor

Cristiano Ronaldo: Sahada olan sahada kalır

2022 Dünya Kupası'nda Güney Kore'ye 2-1 mağlup olan Portekiz'de yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

2 Aralık 2022 Cuma 23:11 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo: Sahada olan sahada kalır
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Portekiz'de Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda Güney Kore'ye 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası konuştu.

Karşılaşmanın 65. dakikasında oyundan çıkarken Güney Koreli futbolcuyla yaşanan gerginliği anlatan Cristiano Ronaldo, "Güney Koreli futbolculardan biri, oyuncu değiştirme sırasında daha çabuk gitmemi söyledi. Ona susmasını söyledim. Bunu yapma yetkisi yok. Görüşünü söylemesine gerek yok." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo ayrıca, "Hakem, bana bunu yapmamı söyleseydi tempomu yükseltirdim. Tartışmaya gerek yok, sahada olan sahada kalır." dedi.

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