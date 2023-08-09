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Spor

Cristiano Ronaldo, takımını finale taşıdı

Arap Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ie Irak takımı Shorta karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden Al Nassr, finale yükseldi.

9 Ağustos 2023 Çarşamba 20:22 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo, takımını finale taşıdı
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Dünya Arap Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Irak ekibi Shorta'yı 1-0 mağlup eden Al Nassr, finale yükseldi.

Dünya Arap Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Irak ekibi Shorta ile Suudi Arabistan ekibi Al Nassr karşı karşıya geldi.

Prince Sultan bin Abdulaziz Sport City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Al Nassr 1-0 kazanırken galibiyet golünü 74. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte turnuvada finale yükselen Al Nassr, Al Hilal - Al Shabab eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

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