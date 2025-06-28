Cristiano Ronaldo, teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u istiyor

Al Nassr ile yeni sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrılmasının ardından çalışmak istediği teknik direktör konusunda karar kıldı.

JORGE JESUS'U İSTİYOR

Fransa kaynaklı FootMercato'nun haberine göre Ronaldo, Jorge Jesus'un Al Nassr'ın yeni teknik direktörü olmasını istiyor. Ronaldo ve Jesus'un görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Cristiano Ronaldo, geçen sezon Al Nassr formasıyla 41 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3547 dakika sahada kalan 40 yaşındaki Portekizli yıldız, 35 gol ve 4 asistle skora etki etti.