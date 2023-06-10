Cristiano Ronaldo transferini duyurdular! Anlaşma resmen sağlandı

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr forması giyinen yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

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AVRUPA'YA DÖNMÜYOR

Cristiano Ronaldo için, Alman ekibi Bayern Münih'in kendisine yaptığı teklifini kabul ettiği ve Avrupa'ya tekrar döneceği konuşuluyordu. Portekizli yıldız isim ise yaptığı açıklama ile bu iddialara son vermiş oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Başarılı oyuncu Cristiano Ronaldo, Al Nassr'da tüm kulvarlarda 19 maça çıktı ve 14 gol attı ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.