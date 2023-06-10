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Spor

Cristiano Ronaldo transferini duyurdular! Anlaşma resmen sağlandı

Gelecek sezon Al-Nassr'dan ayrılacağı hakkında haberler çıkan Cristiano Ronaldo, bu konuya açıklık getirdi. Önümüzdeki sezon da Suudi Arabistan ekibinin formasını giyeceğini söyleyen Cristiano Ronaldo, takımında mutlu olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

10 Haziran 2023 Cumartesi 19:51 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo transferini duyurdular! Anlaşma resmen sağlandı
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Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr forması giyinen yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

CRİSTİANO RONALDO: BURADA MUTLUYUM "Suudi Arabistan Ligi'nin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ama hala gelişmek için birçok fırsatımız var. Bence lig iyi ve rekabetçi. Çok iyi takımlar ve oyuncular var. Altyapının biraz daha geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hakemler ve VAR sistemi de biraz da hızlı olmalı. Bence gelişmesi gereken başka küçük şeyler de var ama ben burada mutluyum. Suudi Arabistan'da devam etmek istiyorum, burada devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'YA DÖNMÜYOR

Cristiano Ronaldo için, Alman ekibi Bayern Münih'in kendisine yaptığı teklifini kabul ettiği ve Avrupa'ya tekrar döneceği konuşuluyordu. Portekizli yıldız isim ise yaptığı açıklama ile bu iddialara son vermiş oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Başarılı oyuncu Cristiano Ronaldo, Al Nassr'da tüm kulvarlarda 19 maça çıktı ve 14 gol attı ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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