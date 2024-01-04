Cristiano Ronaldo ülke efsanesinin ödülünü aldı! Arjantinliler sinirden köpürdü

Kariyerine nice kupa ve bireysel ödülleri sığdıran Cristiano Ronaldo, koleksiyonuna bir başarı daha ekledi. Portekizli süperstar, rakipleri Harry Kane, Erling Haaland ve Kylian Mbappe'yi geride bırakarak 53 golle 2023 yılının en golcü futbolcusu oldu. Yıldız futbolcu, 38 yaşında bu başarıya ulaşırken bir ödülün de sahibi oldu.

CRİSTİANO RONALDO ALDIĞI ÖDÜLLE ARJANTİNLİ TARAFTARLARI SİNİRLENDİRDİ

Portekizli oyuncu, bu başarının ardından Arjantin efsanesi olan 'Maradona En İyi Golcü Ödülü'nü kazandı. Arjantin taraftarları, bu duruma ağır eleştirilerde bulundu. Taraftarlar, bu ödülü Cristiano Ronaldo'nun hak etmediğini, basit bir ligde oynadığı için bu kadar çok atabildiğini iddia etti.

3 DALDA YARIŞACAK

Ödülü, Cristiano Ronaldo'nun aldığı kesinleşmişken tören 19 Ocak'ta düzenlenecek. Öte yandan Portekizli yıldız, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Orta Doğu Oyuncusu ve Taraftarların En Sevdiği Oyuncu dallarında da yarışacak.

Star Gazetesi