5 Kasım 2025 Çarşamba
  • Cristiano Ronaldo: Yakında emekli olacağım
Spor

Cristiano Ronaldo: Yakında emekli olacağım

Al Nassr forması giyen Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, yakında emekli olacağını ve buna hazır olduğunu söyledi.

5 Kasım 2025 Çarşamba 18:53
Cristiano Ronaldo: Yakında emekli olacağım
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İngiliz gazeteci Piers Morgan'a verdiği kapsamlı röportajda futbol kariyerinin sonu, 2026 Dünya Kupası ve ezeli rakibi Lionel Messi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Ronaldo, futbolu bırakma kararının artık yakın olduğunu belirterek, "Yakında emekli olacağım. Buna hazır olduğumu düşünüyorum ama o gün geldiğinde çok zor olacak, muhtemelen ağlayacağım. 25 yaşından beri geleceğimi düşünüyordum. Futbolun adrenalini bambaşka, hiçbir şey onun yerini tutamaz. Ama her şeyin bir başlangıcı ve sonu var. Artık kendime, aileme ve üç yaşındaki kızım Bella'ya daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Uzun süre evden uzak kalınca içimde bir huzursuzluk hissediyorum. Oğlum Cristiano Jr.'ı da yakından takip etmek istiyorum." dedi.

"FUTBOL REKORLARINDA ZİRVEDEYİM"

Tecrübeli futbolcu, halen aktif olarak futbol oynamaya devam ettiğini ancak Dünya Kupası kazanmanın kariyerini tanımlamadığını vurguladı:

"Dünya Kupası benim için bir hayal değil. 6-7 maçlık bir turnuvayı kazanmak seni tarihin en iyilerinden biri yapar mı? Bence hayır. Rakamlar yalan söylemez, futbol rekorlarına bakarsan Cristiano en üst sıradadır. Bu da başka bir rekor. Potansiyelimi biliyorum ve o sayılara ulaşacağımı her zaman tahmin ettim." ifadelerini kullandı.

Ronaldo, Messi ile yıllardır süren kıyaslamaya da değinerek, "Leo benden daha mı iyi? Bu görüşe katılmıyorum. Mütevazı olmak istemiyorum." dedi.

"AMORIM ELİNDEN GELENİ YAPIYOR AMA ZOR"

Yıldız futbolcu, eski takımı Manchester United'ın yaşadığı zorluklara da değindi:

"Üzgünüm çünkü Manchester United dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Hala kalbimde özel bir yeri var. Umarım hem bugün hem gelecekte işler değişir. Potansiyel çok büyük ama şu anda doğru yolda değiller. Sadece teknik direktör ya da oyunculardan bahsetmiyorum. Amorim elinden geleni yapıyor ama mucizeler imkânsız." şeklinde konuştu.

