Cristiano Ronaldo: Yakında futbolu bırakacağım

950 golle futbol tarihinin en golcü futbolcusu olan Cristiano Ronaldo, kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdürüyor.

Şu an 40 yaşında olan Portekizli oyuncu, katıldığı bir etkinlikte emeklilik tarihini açıkladı.

"ŞU AN KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Futbolda zamanın çok hızlı geçtiğini belirterek söze başlayan Ronaldo, "Yakında futbolu bırakacağım, yani 10 yıl sonra. Hayır, şaka yapıyorum. Şu an sadece yaşananlardan keyif almaya bakıyorum. Biliyorsunuz, belli bir yaşa geldiğinizde futbolda zaman çok hızlı geçer. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Gol atıyorum, fiziksel açıdan iyi durumdayım. Milli takımda da gayet iyi iş çıkarıyorum. Ama dürüst olmak zorundayım, bir veya iki yıl sonra futbolu bırakacağım." ifadelerini kullandı.

"ANI YAŞAMALIYIZ"

Başarılı oyuncu, 2026 Dünya Kupası hakkında kendisine yöneltilen soruya ise, "2026 Dünya Kupası benim son turnuvam olacak; çünkü 41 yaşında olacağım. Futbola her şeyimi verdim. 25 yıldır bu oyunu oynuyorum. Kulüp kariyerimde de milli takım kariyerimde de birçok rekor kırdım. Çok gururluyum. O zaman anın tadını çıkaralım, anı yaşayalım." diyerek cevap verdi.

"ÇOK FARKLI BİR JENERASYON VAR"

Ronaldo, konuşmasına oğlu Cristiano Jr.'dan bahsederek son verdi. Portekizli süperstar, "İnsanoğlu kimsenin kendisinden daha iyi olmasını istemez. Ama ben çocuklarımın benden daha iyi olmasını istiyorum. Onları asla kıskanmam. Ama onların üzerinde baskı kurmak istemem, onların mutlu olmalarını istiyorum. Hangi sporu yaptıkları önemli değil. Mutlu ve özgür olmalılar. Benim yaşadığım baskıyı yaşamaları iyi olmaz, çünkü bu çok fazla. Onlar yeni ve farklı bir jenerasyon. Farklı düşünüp farklı yaşıyorlar. Ama bir baba olarak her zaman onların yanındayım ve ne olursa olsun onları destekleyeceğim." dedi.