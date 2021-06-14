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Spor

Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken kola mesajı! Basın toplantısında...

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası grup ilk maçında Macaristan'la karşılaşacak Portekiz'de Cristiano Ronaldo ve teknik direktör Fernando Santos maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Ronaldo, masada bulunan sponsor kola şişelerini kadrajın dışına alırken yanındaki su şişesini önüne koydu.

14 Haziran 2021 Pazartesi 23:47 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 00:09
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Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, oynamadan Euro 2020'ye damga vurdu. F Grubu'nda oynanacak ve Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Macaristan - Portekiz maçı öncesi basın toplantısına teknik direktör Fernando Santos ile kaptan Cristiano Ronaldo katıldı.

Yıldız oyuncu, basın toplantısını öncesinde masada bulunan sponsor kola şişelerini kadrajın dışına alırken yanındaki su şişesini önüne koydu. Özellikle sosyal medya gündem olarak bu hareketi ile Ronaldo'nun su içmeyi teşvik eden bir mesaj vermeye çalıştığı konuşuldu.

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