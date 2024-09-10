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Spor

Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken Real Madrid itirafı!

Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, daha önce formasını giydiği Real Madrid hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

10 Eylül 2024 Salı 20:28 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken Real Madrid itirafı!
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Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, eski takımı Real Madrid hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Kulübün Şampiyonlar Ligi başarısına değinen Ronaldo, "İnsanlar, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde şanslı olduğunu söylüyor. Bunun adı şans değil, futbol tarihinin en büyük kulübü." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de çok güzel zamanlar geçiren Ronaldo, "Real Madrid tarihin gelmiş geçmiş en iyi kulübü ve ben de orada oynamaktan çok mutluydum. Kulüpte tüm zamanların en golcü oyuncusu oldum, dört Şampiyonlar Ligi kazandık, bu büyük bir zevkti!" sözlerini sarf etti.

Real Madrid kariyerinde 438 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 450 gol 131 asistlik performansıyla kırılması güç bir rekora imza atmıştı.

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