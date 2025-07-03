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  • Cristiano Ronaldo'dan Diogo Jota'ya duygusal veda: Seni çok özleyeceğiz
Spor

Cristiano Ronaldo'dan Diogo Jota'ya duygusal veda: Seni çok özleyeceğiz

Liverpool forması giyen Diogo Jota'nın ve futbolcu kardeşi Andre'nin ölümü spor camiasını yasa boğdu. Jota'nın Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Cristiano Ronaldo, 28 yaşındaki futbolcunun ölümü sonrası duygusal bir mesaj paylaştı.

HABER MERKEZİ3 Temmuz 2025 Perşembe 14:22 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo'dan Diogo Jota'ya duygusal veda: Seni çok özleyeceğiz
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Diogo Jota ve kardeşi Andre'nin geçirdikleri trafik kazasının ardından çıkan yangında ölmesi futbol dünyasını yasa boğdu.

Dünyanın dört bir yanından Jota ve kardeşi için taziye mesajları paylaşılırken Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Cristiano Ronaldo da duygusal bir açıklama yaptı.

Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiç mantıklı değil. Kısa süre önce milli takımdaydık, daha yeni evlenmiştin... Biliyorum, her zaman yine ailenin yanında olacaksın. Huzur içinde uyuyun Diogo ve André. Sizi çok özleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Diogo Jota henüz 22 Haziran'da Rute Cardoso ile evlenmişti. Çiftin üç çocuğu vardı.

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