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Spor

Cristiano Ronaldo'dan müthiş geri dönüş! İlk maçtan tarihe geçti

Manchester United'da yıldızı parlayan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo 12 yıl aranın ardından tekrar Manchester United'a döndü. Çıktığı ilk maçta iki gol birden atan Cristiano Ronaldo 12 yıl 124 gün sonra Premier Lig'de fileleri havalandırdı. Manchester ekibi maçtan 4-1 galip ayrıldı.

11 Eylül 2021 Cumartesi 19:01 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 19:20
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Transfer döneminin son gününde Juventus'tan Manchester United'a imza atan Cristiano Ronaldo, 2. döneminin ilk maçına Newcastle United karşısında çıktı.

Manchester United taraftarları, Ronaldo'nun ilk maçına çıktığı tarihi anlara tanıklık etmek için adeta Old Trafford'a akın etti.

Efsane olduğu Manchester United'daki 2. dönemine harika bir başlangıç yapan Portekizli süperstar, kendisine yakışır bir performans sergiledi.

2 gol atan tecrübeli oyuncu, 12 yıl 124 gün sonra Premier Lig'de fileleri havalandırdı.

RONALDO BİR KEZ DAHA TARİHE GEÇTİ

Manchester United'a 12 yıl sonra geri dönen Ronaldo, bir kez daha tarihe geçmeyi başardı.

Portekizli futbolcunun en son attığı gol ile şimdi attığı gol arasında 12 yıl 124 gün bulunurken bu sayı, Premier Lig'de bir futbolcunun iki golü arasındaki en uzun ikinci süre olarak kayıtlara geçti.

EN YAŞLI İKİNCİ İSİM

Cristiano Ronaldo ayrıca, bu sezon Premier Lig'de Thiago Silva'dan sonra forma giyen en yaşlı ikinci futbolcu oldu.

Müsabakanın 62. dakikasında bir kez daha sahne alan Ronaldo, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Portekizli yıldız (36 yaş 218 gün), Premier Lig'de Nisan 2010'dan (38 yaş 182 gün; Graham Alexander) bu yana bir maçta iki gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

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