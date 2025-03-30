İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2025 Pazar / 1 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0671
  • EURO
    41,2679
  • ALTIN
    3768.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cristiano Ronaldo'dan Ramazan Bayramı mesajı
Spor

Cristiano Ronaldo'dan Ramazan Bayramı mesajı

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

AA30 Mart 2025 Pazar 15:18 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo'dan Ramazan Bayramı mesajı
ABONE OL

Dünyaca ünlü futbolcular, sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, X hesabından yaptığı paylaşımda "Herkese mübarek bir Ramazan Bayramı diliyorum! Bu özel zamanın size ve sevdiklerinize neşe, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim," ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in tecrübeli stoperi Antonio Rüdiger de yaptığı paylaşımda "Tüm müslüman kardeşlerime hayırlı bayramlar dilerim" dedi.

Ayrıca Barcelona forması giyen Lamine Yamal, Al-Ahli'nin kanat oyuncusu Riyad Mahrez, İnter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu ve Manchester City'li İlkay Gündoğan, sosyal medya hesaplarından bayram mesajı paylaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.