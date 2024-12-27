Cristiano Ronaldo'dan teknik direktörlük açıklaması

İlerleyen yaşına rağmen futbol kariyerine profesyonel seviyede devam eden Cristiano Ronaldo, futbolu bıraktıktan sonraki hedefini açıkladı.

Dubai Dünya Futbol Ödülleri töreninde açıklamalarda bulunan Portekizli efsane, gelecekte teknik direktörlük yapmayacağını söyledi.

"KULÜP SATIN ALMAK İSTİYORUM"

Futbolu bıraktıktan sonraki hedefi hakkında konuşan Ronaldo, "Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olmayacağım. Kulüp satın almayı düşünüyorum" dedi.

En iyi teknik direktör olarak Carlo Ancelotti'yi söyleyen 39 yaşındaki futbolcu, "Bana 'İyi teknik direktör nedir?' diye sorulduğunda 'Oyuncularını iyi idare eden kişi, iyi teknik direktördür' derim. Ancelotti bu işi en iyi yapan teknik direktör" diye konuştu.