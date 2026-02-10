Cristiano Ronaldo'nun Avrupa ihtimali gündemde

Cristiano Ronaldo, Suudi Pro Lig'de greve gitmesinin ardından Al-Nassr'da transfer söylentilerinin merkezine yerleşti.

Portekizli efsanenin Avrupa'ya olası bir dönüşü konuşulurken, 41 yaşındaki golcünün Old Trafford'da üçüncü kez forma giymesi için Manchester United'ın devreye girebileceği öne sürüldü. Ancak Kırmızı Şeytanlar'ın bu çarpıcı ihtimale yaklaşımının netleştiği ifade ediliyor.

Cristiano Ronaldo'nun ayrılık ihtimali giderek daha yüksek sesle konuşuluyor. Portekizli yıldız için altyapısından yetiştiği Sporting'e bir dönüş ihtimali gündeme gelirken, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler onu MLS Kupası'nı kazanan Inter Miami'de ezeli rakibi Lionel Messi ile aynı takımda görmeyi hayal ediyor. Manchester United taraftarlarının önemli bir bölümü de, Kasım 2022'de yüksek maaşlı sözleşmesinin olaylı bir şekilde feshedilmesine rağmen, Ronaldo'nun Old Trafford'a geri dönmesini memnuniyetle karşılayabilir.

Ancak Sky Sports, Manchester'a duygusal bir dönüşün pek mümkün görünmediğini belirterek, bu seçeneğin "kesin olarak kapandığını" aktarıyor. Haberde ayrıca United'ın, Ronaldo'yu üçüncü kez kadrosuna katma konusunda "hiçbir ilgisinin olmadığı" ifade ediliyor.

Kırmızı Şeytanlar, daha parlak bir gelecek inşa etmeyi hedeflerken, 41 yaşındaki Ronaldo'nun ancak kısa vadeli bir çözüm olabileceği düşünülüyor. Hatta geçmişte Düşler Tiyatrosu'nda onunla birlikte forma giy