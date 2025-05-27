Al-Ittihad'ın şampiyonluğa ulaştığı Suudi Arabistan Pro Lig'de 2024/25 sezonu tamamlandı.

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr, ligi üçüncü sırada tamamlarken sezonu kupasız bitirdi.

Al-Nassr'ın ligin son haftasında Al-Fetih'le oynadığı maçın ardından Portekizli yıldız, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ronaldo'nun paylaşımında, "Bu bölüm bitti. Hikaye? Yazılmaya devam ediyor. Hepsi için minnettarım." ifadelerine yer verdi.

Bu paylaşım, Ronaldo'nun takımdan ayrılacağı ve başka bir kulübe imza atacağı yönünde yorumlanırken henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, geçtiğimiz günlerde YouTube'da katıldığı bir yayında Ronaldo'nun transferine ilişkin, "Evet, Cristiano Ronaldo Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayabilir. Bazı kulüplerle görüşmeler var, dolayısıyla herhangi bir kulüp izliyorsa ve Ronaldo'yu Kulüpler Dünya Kupası için kiralamakla ilgileniyorsa... Kim bilir." açıklamasında bulundu.

Bu açıklama sonrasında Ronaldo'nun yeni formatıyla ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nda oynaması yeniden gündeme geldi.

TRANSFERDE ADI GEÇEN TAKIMLAR

AS gazetesindeki haberde Ronaldo'nun adının geçtiği takımlar arasında Botafogo, Wydad de Casablanca ve Al Hilal'in yer aldığı belirtildi.

FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alacak takımlara özel olarak 1-10 Haziran tarihleri arasında üçüncü bir transfer döneminin devreye gireceğini daha önce açıklamıştı.

Turnuvaya katılacak takımlar, bu tarihler arasında kadrolarını güçledirebilecek. FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 14 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Ronaldo, Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alan bir takıma bu tarihler arasında transfer olması halinde yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek turnuvada oynama şansını elde edecek.

Bu sezon Al-Nassr'da 41 maçta süre alan ve 35 gol, 8 asistle oynayan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

MESSİ İLE KARŞI KARŞIYE GELEBİLİR

Cristiano Ronaldo'nun FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlarından birine imza atması halinde Inter Miami forması giyen Lionel Messi'yle bir kez daha rakip olma şansı doğacak.