İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni arabası! Dünyada sadece onda var

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, saha içinde olduğu kadar saha dışında da popüler bir hayata sahip. Dünyanın en çok kazanan sporcularından birisi olan Portekizli yıldız, birçok koleksiyona da sahip. 38 yaşındaki futbolcu, kazandığı paranın çoğu kısmını arabalara harcıyor. Son olarak koleksiyonuna bir lüks araba daha ekleyen yıldız futbolcu, koleksiyonunun yeni parçasını sosyal medya hesabından paylaştı.
CRISTIANO RONALDO'NUN MİLYONLARCA DOLARLIK GARAJI!
Cristiano Ronaldo, mavi bir Ferrari Purosangue marka aracı garajına ekledi. Dünyaca ünlü süperstar, yeni aracını sosyal medyasında paylaştı.
Portekizli yıldızın yıllık net kazancı yaklaşık olarak (Futbol sözleşmeleri, sponsorluk anlaşmaları ve ticari yatırımlar da dahil) 800 milyon Dolar.
İşte Ronaldo'nun araba koleksiyonu:
Bugatti Centodieci 9.9 milyon dolar
Bugatti Chiron 2.15 milyon dolar
Bugatti Veyron 1.7 milyon dolar
McLaren Senna 1 milyon dolar
Rolls-Royce Phantom 400 bin dolar
Rolls-Royce Cullinan 900 bin dolar
Ferrari Purosangue 400 bin dolar
Ferrari 599 GTO 385 bin dolar
Ferrari 599 GTB Fiorano 310 bin dolar
Ferrari F430 300 bin dolar
Lamborghini Aventador LP 700-4 318 bin dolar
Bentley Continental GT 220 bin dolar
Bentley Flying Spur 315 bin dolar
Aston Martin DB9 200 bin dolar
Maserati GranCabrio 140 bin dolar
BMW M6 110 bin dolar
Mercedes G-Serisi 130 bin dolar
Mercedes-Benz C220 CDI 70.000
Mercedes-Benz C-Sınıfı Spor Coupe 50 bin dolar
Porsche Cayenne 80 bin dolar
Porsche 911 Carrera 2S Cabriolet 130 bin dolar
Porsche Cayenne Turbo 130 bin dolar
Audi Q7 60 bin dolar
Audi RS6 120 bin dolar