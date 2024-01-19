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Spor

İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni arabası! Dünyada sadece onda var

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, dünyanın en iyi araba koleksiyonlarından birine sahip. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, koleksiyonuna yeni bir araba daha ekledi. İşte detaylar...

19 Ocak 2024 Cuma 18:44 - Güncelleme:
İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni arabası! Dünyada sadece onda var
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Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, saha içinde olduğu kadar saha dışında da popüler bir hayata sahip. Dünyanın en çok kazanan sporcularından birisi olan Portekizli yıldız, birçok koleksiyona da sahip. 38 yaşındaki futbolcu, kazandığı paranın çoğu kısmını arabalara harcıyor. Son olarak koleksiyonuna bir lüks araba daha ekleyen yıldız futbolcu, koleksiyonunun yeni parçasını sosyal medya hesabından paylaştı.

CRISTIANO RONALDO'NUN MİLYONLARCA DOLARLIK GARAJI!

Cristiano Ronaldo, mavi bir Ferrari Purosangue marka aracı garajına ekledi. Dünyaca ünlü süperstar, yeni aracını sosyal medyasında paylaştı.

Portekizli yıldızın yıllık net kazancı yaklaşık olarak (Futbol sözleşmeleri, sponsorluk anlaşmaları ve ticari yatırımlar da dahil) 800 milyon Dolar.

İşte Ronaldo'nun araba koleksiyonu:

Bugatti Centodieci 9.9 milyon dolar

Bugatti Chiron 2.15 milyon dolar

Bugatti Veyron 1.7 milyon dolar

McLaren Senna 1 milyon dolar

Rolls-Royce Phantom 400 bin dolar

Rolls-Royce Cullinan 900 bin dolar

Ferrari Purosangue 400 bin dolar

Ferrari 599 GTO 385 bin dolar

Ferrari 599 GTB Fiorano 310 bin dolar

Ferrari F430 300 bin dolar

Lamborghini Aventador LP 700-4 318 bin dolar

Bentley Continental GT 220 bin dolar

Bentley Flying Spur 315 bin dolar

Aston Martin DB9 200 bin dolar

Maserati GranCabrio 140 bin dolar

BMW M6 110 bin dolar

Mercedes G-Serisi 130 bin dolar

Mercedes-Benz C220 CDI 70.000

Mercedes-Benz C-Sınıfı Spor Coupe 50 bin dolar

Porsche Cayenne 80 bin dolar

Porsche 911 Carrera 2S Cabriolet 130 bin dolar

Porsche Cayenne Turbo 130 bin dolar

Audi Q7 60 bin dolar

Audi RS6 120 bin dolar

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