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Spor

Cristiano Ronaldo'suz Portekiz gol oldu yağdı!

EURO 2024 Elemeleri J Grubu karşılaşmasında Portekiz, sahasında Lüksemburg'u 9-0 mağlup etti.

11 Eylül 2023 Pazartesi 23:46 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo'suz Portekiz gol oldu yağdı!
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EURO 2024 Elemeleri J Grubu karşılaşmasında Portekiz ile Lüksemburg karşı karşıya geldi. Estadio Do Algarve Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Portekiz 9-0 kazandı.

Cristiano Ronaldo'nun sarı kart cezası nedeniyle forma giyemediği maçta Portekiz'in gollerini 12 ve 45+4. dakikada Goncalo Inacio, 18 ve 34. dakikada Gonçalo Ramos, 57 ve 77 dakikalarda Diogo Jota, 67. dakikada Ricardo Horta, 83. dakikada Bruno Fernandes ve 88. dakikada Joao Felix kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Portekiz puanını 18'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Lüksemburg ise 10 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı.

Portekiz gelecek karşılaşmada Slovakya'yı ağırlayacak. Lüksemburg ise İzlanda deplasmanına gidecek.

GRUPTA BUGÜN OYNANAN DİĞER KARŞILAŞMALAR:

İzlanda 1-0 Bosna Hersek

Slovakya 3-0 Lihtenştayn

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