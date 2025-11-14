Cristiano Ronaldo'ya ceza yolda

Cristiano Ronaldo'nun İrlanda Cumhuriyeti maçında gördüğü kırmızı kart, Portekiz'in 2026 Dünya Kupası planlarını ciddi şekilde etkileyebilir. Portekiz 2-0 gerideyken Dara O'Shea ile yaşanan pozisyonda Ronaldo'nun dirseğini rakibinin sırtına savurması, hakem Glenn Nyberg'in önce sarı, ardından VAR incelemesi sonrası kırmızı kart göstermesine yol açtı. Bu karar, 226. milli maçında Ronaldo'nun kariyerindeki ilk kırmızı kart oldu.

Ronaldo, bu ceza nedeniyle Pazar günü Ermenistan'a karşı oynanacak kritik eleme maçında forma giyemeyecek. Portekiz bu karşılaşmada kazanarak Dünya Kupası bileti almak istiyor.

Ancak Portekiz play-off'a kalırsa, 40 yaşındaki yıldız yarı final ve muhtemel finalde de cezalı olabilir.

SON SÖZÜ FIFA SÖYLEYECEK

FIFA Disiplin Kuralları'na göre, "dirsek atma, yumruk atma, tekme atma, tükürme veya rakibe vurma" gibi saldırgan davranışların cezaları genellikle üç maç uzaklaştırmadır. Bu da Ronaldo'nun Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk iki maçı kaçırabileceği anlamına geliyor. Yine de FIFA her vakayı ayrı ayrı değerlendiriyor. Örneğin 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda Lauren James benzer bir olay nedeniyle üç yerine iki maç ceza almıştı.

Bu nedenle Ronaldo'nun cezası teknik olarak iki ya da üç maç olabilir ve hatta FIFA'nın cezayı uzatmaması da ihtimal dahilinde. Disiplin Kurulu'nun kararının Aralık ayı başında, yani Dünya Kupası kura çekiminden hemen önce açıklanması bekleniyor. Bu karar, Ronaldo'nun son büyük uluslararası turnuvasının kaderini belirleyecek.